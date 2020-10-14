Москва, , 15:13 — REGNUM Судьбой советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, озабочены не только журналисты, но и Кремль. Однако итогов этого дела придётся терпеливо ждать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 октября журналистам.

Он отметил, что процесс над бывшим журналистом Сафроновым вызывает повышенный интерес у его коллег, но и Кремль «также волнует судьба Ивана». Специфика дела не позволяет предавать подробности широкой огласке.

«Поэтому здесь просто нужно набраться терпения, дождаться завершения следствия и решения суда», — призвал Песков.

Исход зависит от решения суда, насколько он посчитает убедительными предъявленные доказательства, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Сафронов останется его советником до решения суда. Он выразил надежду, что бывшего журналиста оправдают.

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