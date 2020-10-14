Чебоксары, , 15:12 — REGNUM Аномально тёплую погоду в Чувашии в предстоящие выходные дни, 17−18 октября, сменит резкое похолодание. А зима прогнозируется холодной и малоснежной, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, в первой половине октября температура на 4 градуса сложилась выше климатических значений, а 13 октября был установлен рекорд за последние 60 лет: температура поднялась до +16 градусов.

Тёплая погода продержится в Чувашии ещё недолго: 17−18 октября прогнозируется резкое понижение температуры и мокрый снег.

Синоптик-любитель также дал долгосрочный прогноз на зиму. По его мнению, с большой вероятностью в декабре нагрянут 30-градусные морозы, и этот месяц станет самым холодным. В январе-феврале средняя температура воздуха может составить — 11 градусов мороза. По предварительным данным, 20-сантиметровый снежный покров может установиться в ноябре, хотя зимой снежные сугробы ожидаются ниже средних многолетних значений, но выше, чем прошлой зимой.

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