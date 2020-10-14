Каир, , 15:25 — REGNUM Один из величайших деятелей «золотого века» египетского кинематографа Махмуд Ясин скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает BBC Africa.

Как сообщили журналисты, актёр скончался 14 октября от неразглашаемого хронического заболевания, от которого он страдал в течение нескольких лет.

Махмуд Ясин родился в Порт-Саиде в 1942 году, окончил юридический факультет, а в конце 1960-х начал актерскую карьеру в египетском театре.

Он сыграл более чем в 150 фильмах и 60 телесериалах, став знаменитым во всем арабском мире.