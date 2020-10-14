Москва, , 15:25 — REGNUM Выпуском социальных карт москвича будет заниматься только уполномоченный орган власти. Соответствующие поправки в законодательство были внесены на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно принятым поправкам, выпуском социальных карт, обеспечивающих возможность бесплатного проезда на общественном транспорте столицы льготным категориям граждан, будет заниматься департамент информационных технологий Москвы.

Ранее, на заседании комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике, данные поправки вызвали ряд критических замечаний со стороны парламентариев. В частности, депутатов беспокоило, что департамент информационных технологий столицы может допустить утечку персональных данных граждан, которые используют для выпуска социальных карт.

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