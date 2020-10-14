Махачкала, , 15:13 — REGNUM Житель Дагестана, распространивший заведомо ложную информацию о распылении с вертолетов опасных веществ на территорию одного из сел, предстанет перед судом. Ему предъявлено обвинение, сообщается на странице прокуратуры республики в Instagram.

По данным следствия, в апреле текущего года фигурант отправил голосовое сообщение о якобы распылении с вертолетов на территории села Губден Карабудахкентского района Дагестана неких веществ, от чего погибли люди и домашняя птица. Затем это сообщение было распространено по социальным сетям.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Карабудахкентский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля был осужден житель Дагестана, распространивший ложную информацию о причастности военных вертолетов к распылению коронавируса на территории города Буйнакска. Суд приговорил его к штрафу в размере 10 тыс. рублей.