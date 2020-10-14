Черкесск, , 15:08 — REGNUM В столице Карачаево-Черкесии проверено более 100 предприятий торговли и общепита, а также сферы услуг. Были выявлены нарушители требований Роспотребнадзора о соблюдении антикоронавирусных мероприятий, в отношении которых составлено 23 акта.

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Всех этих нарушителей установили в ходе рейдов рабочих групп из числа сотрудников мэрии Черкесска, регионального управления Роспотребнадзора и МВД.

«В числе выявленных нарушений нерегулярный замер температуры сотрудников перед началом смены и учет данных в специальном журнале, допуск в помещение граждан без масок, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха, которое не везде еще установлено», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города Черкесска.

Акты в отношении нарушителей направлены в управление Роспотребнадзора для проведения внеплановых проверок в магазинах, торговых центрах, аптеках, парикмахерских, кафе и ресторанах.

Как сообщало ИА REGNUM, проверки исполнения требований санитарного ведомства по предотвращению распространения коронавирусной инфекции проводятся в Черкесске с 3 сентября. В последнее время, как отметили члены межведомственной рабочей группы, число нарушителей значительно снизилось.