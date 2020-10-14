Всеволожск, Ленинградская область, , 15:13 — REGNUM В Ленинградской области задержан директор Ленинградского областного государственного предприятия «Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1», в качестве подозреваемого во взяточничестве. Мужчину заподозрили в получении взятки в виде дорогостоящего автомобиля Mercedes-Benz Е220 D. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Эмблема Mersedes-Benz

По версии следствия, подозреваемый из корыстных побуждений, за общее покровительство деятельности коммерческой организации, умышленно вступил в преступный сговор с гендиректором предприятия. Взамен он получил в личное бессрочное безвозмездное пользование автомобиль стоимостью более 3,5 млн рублей.

В отношении директор ДРСУ №1 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

«Следственным органом подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники СКР и ФСБ совместно провели ряд обысков по месту жительства и работы подозреваемого, в ходе которых обнаружены и изъяты документы и электронные носители, представляющие интерес для следствия. Подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям коррупционного характера, отметили в областном управлении Следственного комитета.