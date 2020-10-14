Уфа, , 14:57 — REGNUM 216 случаев внебольничной пневмонии выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, при этом было выписано 172 пациента.

По данным некоторых СМИ, которые ссылаются на пресс-службу регионального минздрава, в республике в 2020 году от внебольничной пневмонии скончались 1505 человек.

Отмечается, что в настоящий момент в больницах региона четыре пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, а всего на лечении находится 110 пациентов с этим заболеванием.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии было выявлено 9467 случаев заражения коронавирусом, при этом 8496 человек с ним справились.

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