Тбилиси, , 15:00 — REGNUM Вторая волна распространения коронавируса в Грузии отличается от первой тем, что случаи заражения SARS-CoV-2 выявляют чаще, но количество тяжелых случаев при заболевании COVID-19 меньше. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 14 октября сказал глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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"Вторая волна сильнее с точки зрения численности, но более слабая по степени тяжести, — сказал врач. — То есть довольно большая часть бессимптомных и легких пациентов».

Гамкрелидзе отметил, что в течение последних двух недель при проведении ПЦР-тестов на коронавирус количество положительных результатов выросло с 1,8 до 6%, а количество бессимптомных случаев выросло с 10 до 36%.

По словам главы центра, это позволяет больше носителей коронавируса оставлять на под наблюдением у них дома или в специально оборудованных гостиницах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, по данным на 14 октября, за время пандемии выявили 13 521 носителя SARS-CoV-2, из которых справились с инфекцией 7159 человек.

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