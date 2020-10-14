Москва, , 14:58 — REGNUM Российские власти приняли решение возобновить регулярное воздушное сообщение с Японией, Сербией и Кубой. Соответствующий документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Решение принято с учётом критериев заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Оно действует по принципу взаимности, пояснили в оперштабе.

Полёты в Японию и обратно будут происходить трижды в неделю с 1 ноября. Это два рейса Москва — Токио и один рейс Владивосток — Токио.

Дважды в неделю будут отправляться самолёты в Белград, дважды — на Кубу. Дата возобновления этих рейсов пока не объявлена.

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