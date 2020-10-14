Екатеринбург, , 14:55 — REGNUM Авторами акции «Защити себя и своих близких» в Екатеринбурге оказались волонтёры-медики, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

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В рамках инициативы активисты надели на четыре свердловских памятника медицинские маски.

Как передаёт интернет-газета Znak, областные власти помогли медикам в согласовании акции, чтобы никто не воспрепятствовал размещению масок. Партнёром инициативы стала одна из компаний, занимающаяся пошивом спортивной одежды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ужесточили контроль за ношением масок.

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