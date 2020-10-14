Москва, , 14:48 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в проверке перчаточно-масочного режима на Павелецком вокзале Москвы, сообщает 14 октября ТАСС.

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Ранее объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) рассказали о выявленных нарушениях на трёх столичных вокзалах — Казанском, Ленинградском и Ярославском. Там за день составили 147 протоколов.

На Павелецком вокзале Собянин поблагодарил за работу сотрудников транспортной полиции.

«Надо стараться, чтобы все выполняли [санитарные] требования, это очень важно для здоровья людей», — цитирует агентство слова мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, в московских школах из-за пандемии через две-три недели планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство.

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