Саратов, , 14:48 — REGNUM В Саратовской области зараженными новой коронавирусной инфекцией числятся 68 сотрудников и 79 студентов высших учебных заведений. Об этом 14 октября заявила и. о. обязанности министра образования Ирина Чинаева.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Всего на дистанционное обучение перешли 64 группы в восьми вузах региона. Самая сложная ситуация, по словам Чинаевой, в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А.

Кроме этого, на карантин ушли один детский сад и четыре школы.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области не планируют переносить сроки осенних каникул. Школьники отправятся отдыхать согласно календарному плану. На 13 октября на дистанционное образование перешли 0,8% от общего числа обучающихся. Коронавирус подтвердили у 17 школьников и 20 педагогов. Полностью закрыты на карантин пять учебных заведений, еще 19 — частично. К прежнему режиму работы вернулись шесть школ.

Читайте также: Саратовские власти приняли решение о сроках осенних каникул в школах

Читайте развитие сюжета: В Башкирии за сутки выявили 216 случаев внебольничной пневмонии