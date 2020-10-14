Киев, , 14:36 — REGNUM На Украине за минувшие сутки коронавирус выявили у 71 силовика. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

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В пресс-службе отметили, что в лечебных учреждениях страны находятся 28 заразившихся, ещё 43 человека проходят лечение дома под присмотром врачей.

Сообщается, что в данный момент COVID-19 на Украине болеет 914 солдат ВСУ. Всего за время пандемии зафиксированы 11 летальных случаев.

Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили 5590 случаев заражения коронавирусом, при этом из-за последствий, вызванных болезнью, скончались 107 человек.

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