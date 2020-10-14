Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM Бывшая тёща погибшего в Петербурге при невыясненных обстоятельствах украинского рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта), мать его жены Марины Кохал, на момент совершения убийства и последующего расчленения тела мужчины находилась в квартире, где происходило преступление. Для совершения убийства Кохал, по данным следствия, использовала сильнодействующий медицинский препарат.

Об этом заявили 14 октября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу. Там считают, что преступление было тщательно спланировано, и тёща жертвы была в курсе этих планов своей дочери.

Напомним, фрагменты тела 31-летнего рэпера обнаружили вечером 29 июля 2020 года в квартире одного из домов по Невскому проспекту. В убийстве обвиняется 36-летняя Марина Кохал. После убийства, по данным следствия, она расчленила тело и постаралась уничтожить улики, заявив, что муж якобы умер от передозировки наркотиков. Кохал находится под стражей в СИЗО. Ей предъявлено обвинение.

Как установили следователи СКР, незадолго до совершения убийства Кохал приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ею для совершения преступления.

«Кроме этого установлено, что на момент совершения убийства и последующего расчленения тела мужчины, мать обвиняемой находилась в указанной квартире», — заявили в ведомстве.

В среду, 14 октября, были проведены обыски, в том числе по месту проживания адвоката обвиняемой, поскольку мать Марины Кохал после задержания дочери проживала в этой квартире.

«В ходе обысков обнаружены и изъяты мобильные и иные электронные устройства, находившиеся в пользовании матери обвиняемой, а также иные предметы, имеющие значение для следствия. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, 29 сентября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу для Кохал до 30 октября 2020 года.

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