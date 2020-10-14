Абуджа, , 14:30 — REGNUM Прославленный нигерийский поэт и драматург Джон Пеппер Кларк скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на свои источники.

Члены семьи писателя заявили, что он скончался во вторник, 13 октября, в больнице в Лагосе, где он проходил курс лечения.

Он был популярен своими стихами «Абику» и «Ночной дождь», которые вошли в программу студентов английской литературы.

Кларк — выпускник нигерийского университета Ибадан. Он окончил университет в 1960 году и начал свою карьеру журналиста. Он работал в нигерийском правительстве информационным комиссаром перед переходом в газету Daily Express на пост главного редактора.