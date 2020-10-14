Екатеринбург, , 14:37 — REGNUM На четырёх екатеринбургских памятниках оказались надеты медицинские маски, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Средства индивидуальной защиты появились на памятнике Владимиру Ленину, Якову Свердлову, создателю радио Александру Попову, а также основателям Екатеринбурга Вильгельму де Геннину и Василию Татищеву. На масках написано «Защити себя и своих близких», намекая на необходимость поставить прививку от гриппа.

По свидетельствам очевидцев, маски развешивали на кране-манипуляторе среди бела дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продолжается прививочная кампания против гриппа.

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