Элиста, , 14:24 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 80 носителей коронавируса. Днём ранее было выявлено 87 случаев заражения инфекцией, передаёт ИА REGNUM 14 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Вместе с тем увеличилась нагрузка на COVID-госпитали, где проходят лечение 704 пациента. Из них 19 человек находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдает 3 тыс. 941 житель республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 7 тыс. 615 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 4 тыс. 647 человек, 79 пациентов скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии растёт суточный прирост случаев заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Калмыкии растёт заболеваемость COVID-19