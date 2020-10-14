Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM В Санкт-Петербурге умер младенец, рожденный суррогатной матерью для родителя из Китая. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной. Это второй случай гибели ребенка с начала октября.

Тело младенца было обнаружено в одной из квартир в Приморском районе Петербурга. Как стало известно аппарату детского омбудсмена, ребенок был рожден суррогатной матерью для одинокого отца. Малыш был передан петербургским агентством на содержание китайскому посреднику — компании «BluedBaby».

"На сегодняшний день под опекой организации может находиться еще около семи малышей. Следственный комитет по данному факту проводит проверку», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее правоохранительные органы обнаружили в квартире одного из домов Гатчинского района Ленинградской области тело пятимесячного ребенка, рождённого суррогатной матерью для биологических родителей из Китая.

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Как ранее сообщали в аппарате уполномоченного, в настоящий момент в Петербурге зарегистрировано около 130 таких детей, которые из-за пандемии коронавируса и закрытых границ не могут быть переданы своим настоящим родителям.

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