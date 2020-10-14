Самара, , 14:20 — REGNUM Госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 развернут в клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ). Об этом 14 октября сообщает пресс-служба оперативного штаба Самарской области.

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По сообщению пресс-службы ведомства, прием пациентов с COVID-19 начнется в этом медучреждении 19 октября.

Таким образом, в Самаре появится еще сто специализированных коек для лечения таких пациентов. Это решение было принято согласно приказу Минздрава РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе к концу недели планируют развернуть 680 коек для лечения пациентов с COVID-19.

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