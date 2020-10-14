Брянск, , 14:11 — REGNUM 904 ребёнка из числа детей-сирот и тех, кто по разным причинам остался без родительской опеки, состоят на учёте в Брянске. 870 из них воспитываются в замещающих семьях. Эти данные на совещании в горадминистрации 14 октября привела председатель комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Ольга Иванова.

На реализацию муниципальной программы «Молодёжная и семейная политика» в 2020 году из бюджета Брянска было выделено свыше 130 млн рублей. Большую часть средств направляют на обеспечение деятельности по опеке и попечительству. По состоянию на 1 октября 2020 года, в Брянске на учёте находятся 904 ребёнка-сироты, 60 из них были выявлены за минувшие девять месяцев. 870 детей воспитываются в замещающих семьях, которым оказана помощь в размере около 60 млн рублей.

Всего в Брянске насчитывается 736 замещающих семей, ещё 36 подали заявление на участие в программе.