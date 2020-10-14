Самара, , 14:09 — REGNUM Права ветерана Великой Отечественной войны на получение причитающихся социальных выплат защитила прокуратура Самарской области. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы, в надзорное ведомство обратился 89-летний житель Большечерниговского района по поводу необоснованного отказа ему в предоставлении мер государственной поддержки.

Сотрудники прокуратуры установили, что мужчина является ветераном Великой Отечественной войны. В 1951 году он принимал участие в боевых действиях по ликвидации националистического подполья.

Согласно Указу президента РФ, в честь 75-летия Победы ветеранам Великой Отечественной войны весной текущего года должна была быть произведена единовременная выплата в размере 75 тысяч рублей.

Несмотря на это, чиновники отказали ветерану в этой выплате, поскольку посчитали, что он не имел непосредственного отношения к событиям, которые происходили в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. Отмечается, что ветерану произвели положенные выплаты только после начала прокурорской проверки в октябре 2020 года.

Помимо этого, сотрудники надзорного ведомства установили, что в 2018—2019 годах в нарушение закона ветерану не выплачивались положенные ежегодные выплаты ко Дню Победы.

Сообщается, что прокурор внес представление руководителю областного отделения Пенсионного фонда РФ. Восстановление прав ветерана находится на особом контроле в прокуратуре.