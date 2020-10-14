Джакарта, , 14:03 — REGNUM Компания Huawei работает с агентством по оценке и применению технологий над созданием цифровой системы в Индонезии, сообщает Antara.

По данным источника, для Huawei это сотрудничество — форма доверия, которое Индонезия оказала компании в области разработки ведущих технологий и сети 5G.

Ожидается, что это сотрудничество между промышленностью, правительством и научными кругами будет способствовать достижению целей Индонезии в области цифровой экономики.

«Мы надеемся, что это сотрудничество может стать предвестником усилий Индонезии по повышению конкурентоспособности в промышленной революции 4.0 за счет инноваций в науке и технологиях, особенно в области цифровых технологий», — заявил министр исследований и технологий Индонезии Бамбанг Броджонегоро.

Как сообщало ИА REGNUM, в индонезийской ассоциации пальмового масла отметили, что производство сырого пальмового масла и его производных достигло в августе 2020 года 4,8 млн тонн, что на 13,74% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

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