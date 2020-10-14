Москва, , 13:53 — REGNUM Принятый по причине распространения коронавируса в столице запрет на посещение слушателями процессов в судах города будет действовать не всегда. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя Московского городского суда Дмитрий Фомин на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы вынуждены принимать такие решение (о запрете на посещении судов, — прим. ИА REGNUM). Но это не будет абсолютом. На тех заседаниях, которые вызывают общественной интерес, будет организована трансляция в соседнем кабинете или слушатели будут запускаться в зал с учетом требований санитарно-эпидемиологической обстановки», — сказал Фомин.

Это же касается и мировых судов, расположенных в столице.

«Если возникнет для общества необходимость освещения процесса в открытом режиме, этот вопрос будет решаться», — уточнил Фомин.

Вопрос относительно того допускать на дело слушателей или нет будет решать судья, в производстве которого находится дело, отметил представитель Мосгорсуда.

«Принцип открытости никто не отменял, он будет превалировать», — пообещал Фомин.

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