Челябинск, , 13:46 — REGNUM В Челябинской области водители одной из служб такси собираются устроить забастовку. Об этом пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, акция запланирована на 23 октября с 6:00 до 24:00 по местному времени. На работу также могут не выйти диспетчеры и сотрудники автопарков. Забастовщики требуют вернуть их гарантированный заработок к прежнему уровню, а также увеличить минимальную заявку с учётом комиссии парка до 100 рублей.

По данным издания, среди участников акции значатся водители «Яндекс.Такси». Как сообщало ИА REGNUM, именно на эту компанию рассчитывают власти Южного Урала в плане помощи с перевозкой пациентов с подозрением на коронавирус на компьютерную томографию. В Челябинске для этих целей за медучреждениями будет закреплено 19 машин, а в Магнитогорске — 12. Это позволит разгрузить скорую помощь.