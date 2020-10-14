Саранск, 14 октября 2020, 13:46 — REGNUM В Мордовии выработали ряд необходимых мер для ограничения стремительного распространения коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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Так, ужесточается санитарно-эпидемический режим во всех медицинских и образовательных учреждениях, организациях социальной защиты населения, интернатах для детей, инвалидов и пожилых граждан. Усиленно будет контролироваться соблюдение норм на объектах общепита, сферы услуг и торговли.
Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, включая дискотеки, банкеты, свадьбы, юбилеи.
Работодателям республики рекомендовано перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы. Аналогичные меры касаются работников старше 65 лет.
В отношении руководителей учреждений и организаций, допускающих ненужные очереди и скопления людей, будут приниматься кадровые решения.
На заседании оперативного штаба глава Мордовии Владимир Волков подчеркнул, что режим повышенной готовности в республике не отменен, он предписывает, что нужно делать каждому человеку и предприятию.
«Сейчас главная беда, что мы не выполняем те мероприятия, которые этот режим предполагает», — уверен глава республики.
Как сообщало ИА REGNUM, на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом в Мордовии разворачивают дополнительные инфекционные койки в четырех медучреждениях. Так, лечением пациентов с коронавирусом вновь будут заниматься поликлиника № 2 в Саранске, республиканский госпиталь ветеранов войн, а также Рузаевская и Торбеевская районные больницы.