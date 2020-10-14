Пенза, , 13:48 — REGNUM В Пензенской области под наблюдением врачей остаются более 5,6 тыс. человек, с коронавирусного учета сняли свыше 35,1 тыс. жителей. Об этом 14 октября сообщает пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина.

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За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 145 жителей региона, из них восемь — несовершеннолетние. Наибольшее число инфицированных за сутки зарегистрировано в Пензе — 122 человека. В лабораториях на сегодняшний день провели более 346,5 тыс. исследований, обследовано свыше 328,8 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 14 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 12 424 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 145 пензенцев. Минувшим днем носителями инфекции стал 141 пациент. В регионе с начала пандемии выздоровели 9 749 человек, за сутки — 70 пациентов. 141 заболевший скончался от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

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