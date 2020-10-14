Москва, , 13:44 — REGNUM В Госдуме негативно отнеслись к решению перевести на дистанционное обучение учеников 6−11 классов в Москве.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ученики с 6 по 11 класс с 19 октября по 1 ноября переводятся на дистанционное обучение, школьники 1−5 классов вернутся после каникул в школы.

В Госдуме негативно отреагировали на трансформацию образования на фоне коронавируса.

«Вслед за ЕГЭ «дистанционка» становится еще одним серьезным фактором трансформации российского образования в какую-то странную церемонию, имитирующую процесс обучения», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

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