Омск, , 13:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 155 человек, за весь период — у 12 714. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 октября в областном оперштабе.

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В списке выздоровевших прибавилось 70 фамилий. Всего в регионе выздоровели 10 057 человек.

За последние сутки в Омской области скончались четыре пациента с коронавирусом, за весь период — 358.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 13 октября в Омской области коронавирус выявили у 152 человек.

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