Оренбург, , 13:42 — REGNUM В Оренбургской области ряд крупных промышленных предприятий переводит сотрудников на дистанционный формат работы, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Руководство предприятий считает, что дистанционный режим является эффективной мерой по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Орский машиностроительный завод перевел на дистанционный режим работы 401 сотрудника из 1 970, Гайский ГОК — 120 из 6 349, завод «Оренбургский радиатор» — 50 из 531, завод «Инвертор» — 14 из 284, Новотроицкий цементный завод — 9 из 613, «Оренбургский пропант» — пять из 360. В дистанционном формате в основном работает административный персонал.

Предприятия усиливают профилактические меры: проводят ежедневную термометрию на входе, обязательным условием присутствия сотрудника на рабочем месте является наличие средств индивидуальной защиты.

В ООО «Газпром добыча Оренбург» дезинфецируют помещения методом холодного тумана, который уничтожает опасные микроорганизмы и вирусы, не оставляя ядовитых следов. Этот вид обработки безопасен для человека.