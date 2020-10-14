Ставрополь, , 13:39 — REGNUM В Ставропольском крае попал под следствие бывший глава администрации Кировского района Петр Кожин. Ему вменяют в вину получение взятки в размере 15 млн рублей, сообщили 14 октября в пресс-службе Главного Следственного комитета по СКФО.

Как установлено, Кожин ежегодно в течение десяти лет, начиная с 2004 года, брал взятки. В общей сложности равными долями им было получено 15 млн рублей. Помимо этого, в 2004 году ему были переданы права на долю в уставном капитале компании ООО «Новопавловское» в размере 20%, что также являлось взяткой за оказание содействия бывшим главой администрации района принятию решения о заключении с этой организацией «долгосрочного договора аренды земельного участка общей площадью более семи гектаров для сельскохозяйственного производства».

Факты противоправной деятельности были выявлены сотрудниками ФСБ и МВД по региону. В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершения преступления и возможные факты других эпизодов дела.

Сам фигурант коррупционного уголовного дела задержан. Видео с его задержанием распространил СКР.