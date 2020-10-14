Москва, , 13:43 — REGNUM Более 15 соединений, изученных российскими специалистами, могут стать основой для лекарств против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 14 октября пресс-служба Роспотребнадзора.

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Исследования в этом направлении проводит государственный научный центр «Вектор». Специалисты проверяют, насколько перспективны с точки зрения лечения коронавирусной инфекции препараты и соединения, зарегистрированные на территории РФ.

На сегодняшний день противовирусные свойства оценены для более чем 500 средств. Для этого проводились эксперименты на клеточных культурах и на лабораторных животных.

«Было обнаружено более 15 соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для создания лечебных препаратов против COVID-19», — отметили в ведомстве.

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