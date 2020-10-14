Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM Директор Института истории СПбГУ Абдулла Даудов, где работал доцентом историк Олег Соколов и училась аспирантка Анастасия Ещенко, подтвердил в суде по делу об убийстве аспирантки травлю своего подчиненного Соколова на протяжении длительного времени, передает 14 октября корреспондент ИА REGNUM.

По словам Даудова, будучи доцентом кафедры новейшей истории, Олег Соколов был «блестящим преподавателем», на лекции которого приходили студенты не только Санкт-Петербургского государственного университета, но и других вузов. Однако после того как между Соколовым и публицистом Евгением Понасенковым произошел конфликт на почве обвинений в плагиате, в жизни историка, по словам Даудова, начались «непонятные явления сначала в прессе, потом дома».

«Сначала крысу за хвост привязали к ручке двери, затем то ли краской, то ли кровью дверь обмазывали и так далее, — рассказал свидетель суду. — Он (Соколов) пришел ко мне и спросил, как быть, и я посоветовал обратиться в правоохранительные органы, но травля дальше продолжилась, развернулась более широко».

Как отметил Даудов, на поведение Понасенкова в Институте истории СПбГУ никак не реагировали, «даже где-то понимали, для чего это делается». Однако Олег Соколов был очень эмоциональным и все это принимал близко к сердцу, очень переживал обвинения в плагиате, которые оспорил в судебном порядке.

По словам Абдуллы Даудова, он также знал Анастасию Ещенко, причем только с положительной стороны, как успевающую студентку и аспирантку, вежливого, ответственного и спокойного человека. Даудов выразил сожаление в связи с потерей Институтом истории СПбГУ аспирантки и профессора в результате трагедии, произошедшей в ноябре 2019 года.

Даудов также отметил, что был осведомлен о личных отношениях Соколова и Ещенко, но они никак не афишировались в институте, а вмешиваться в отношения двух взрослых людей нет никаких оснований. Свидетель добавил, что, по словам Соколова, он и Ещенко собирались пожениться.

Ранее Соколов признал себя виновным в убийстве Ещенко. Подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы.

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По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний в тот момент Олег Соколов во время бытового конфликта на почве взаимной ревности несколько раз выстрелил в голову своей 24-летней сожительницы Анастасии Ещенко из незаконно хранившегося у него обреза винтовки. Спустя сутки Соколов расчленил тело и частями утопил его в Мойке. В ходе этих действий он упал в реку, откуда был вытащен и задержан с поличным.

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