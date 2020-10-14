Саранск, , 13:32 — REGNUM Четыре медицинских учреждения Мордовии возобновляют режим работы в режиме ковид-центров. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Так, лечением пациентов с коронавирусом вновь будут заниматься поликлиника № 2 в Саранске, республиканский госпиталь ветеранов войн, а также Рузаевская и Торбеевская районные больницы.

Все медицинские учреждения обеспечены всем необходимым оборудованием, лекарственными препаратами, средствами дезинфекции. Продолжается оснащение госпиталей аппаратами КТ (компьютерной томографии).

Всего в республике в настоящее время функционируют 1235 инфекционных коек, 90% из них уже заняты.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 октября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1186 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 967 человек.

По состоянию на 14 октября в регионе выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. В течение двух предыдущих дней сообщалось о 65 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 7142 случаев.

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