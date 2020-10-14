Пермь, , 13:28 — REGNUM В Пермском крае смертность населения за девять месяцев 2020 года выросла на 4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом: с 23 029 до 23 940 человек, сообщает Росстат.

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В августе 2020 года напротив отмечено снижение показателя смертности — на 1,8% (с 2 797 до 2 748 случаев). Причиной летального исхода у 41 пациента назван COVID-19. Еще в 59 случаях у умерших пациентов был выявлен коронавирус, но COVID-19 не стал основной причиной смерти, но существенно повлиял на развитие смертельных осложнений у 12 пациентов.

Напомним, по данным регионального оперштаба, в Прикамье с начала пандемии умерли 539 пациентов, чей тест на SARS-CoV-2 оказался положительным: 328 — от коронавирусной инфекции, в 211 — от сопутствующих заболеваний.