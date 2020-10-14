Тюмень, , 13:24 — REGNUM В Тюменской области за минувшие сутки скончались трое пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Несмотря на усилия врачей скончалась женщина, которой было 81 года, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двухсторонней вирусной пневмонии и сердечно-лёгочной недостаточности. По тем же причинам умер мужчина 50 лет. Женщина 49 лет скончалась от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 49 пациентов с COVID-19.