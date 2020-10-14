Уфа, , 13:31 — REGNUM Курган, под которым покоились древние сарматы, спасли в Башкирии. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, захоронения кочевников железного века были обнаружены при помощи «цифровой археологии» на территории Булатовского курганного могильника.

По словам сотрудника НПЦ Рамиля Насретдинова, возраст этого погребения составляет более 2500 лет. Усопших тогда хоронили с погребальным инвентарем. Одними из самых ценных находок являются фрагменты бронзового зеркала с орнаментом, а также небольшой кусочек пластины из чистого золота, которые были найдены на глубине.

Отмечается, что археологов очень удивили разбитый алебастровый шар, бусы и кольца, которые были сделанные из камней, которые нельзя обнаружить в Башкирии.

Специалисты предполагают, что сарматы могли их обменять на что-то другое. При этом возможно, что они просто ограбили кочевников, которые проходили через эти земли. Помимо этого, были найдены подвески, обернутые золотой фольгой, микроскопический бисер из ракушек, стеклянные бусы, а также украшения, наконечники стрел вырезанные из костей. Сообщается, что все останки были переданы антропологам для их изучения. Захоронение было полностью изучено учеными, а после его засыпали. Все находки после их исследования будут переданы в музей.

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