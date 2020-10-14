Саранск, , 13:19 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки ещё один человек скончался от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

69-летняя женщина была госпитализирована в Республиканскую инфекционную клиническую больницу. Основной диагноз — новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжёлая форма, осложненная двусторонней тотальной вирусной пневмонией. Течение заболевания осложняли сопутствующие гипертоническая болезнь III степени и ожирение III степени.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 45 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 октября в регионе выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. В течение двух предыдущих дней сообщалось о 65 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в республике заражений достигло 7142 случаев.

Читайте также: В Мордовии выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом