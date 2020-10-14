Ростов-на-Дону, , 13:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался старший врач скорой помощи подстанции № 4 больницы скорой медицинской помощи Николай Бардахчиян. Об этом ИА REGNUM сообщили в медучреждении 14 октября.

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«За время работы на скорой помощи проявил себя грамотным специалистом, активно участвующим во внедрении прогрессивных методик оказания скорой и неотложной помощи больным и пострадавшим при несчастных случаях», — сказано в некрологе.

Известно, что ростовскому врачу было 62 года. Работе на скорой помощи он посвятил 36 лет.

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