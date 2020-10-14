Москва, , 13:08 — REGNUM В Москве в школы передадут в безвозмездное пользование компьютеры и ноутбуки нуждающимся семьям. Об этом 14 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования и науки Москвы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

В департаменте ответили на редакционный запрос о том, какая поддержка будет оказана семьям, не имеющим достаточного количества компьютерной техники для дистанционного обучения. В частности, где родители переведены на удалённую работу или многодетным семьям, где сразу несколько детей могут оказаться на дистанте.

«Московские школы окажут всестороннюю поддержку ученикам, у которых отсутствует техническая возможность подключения к дистанционным урокам. Образовательные организации в индивидуальном порядке рассмотрят каждый такой случай и с учетом технических возможностей передадут в безвозмездное пользование ноутбуки и компьютеры семьям, которые в них нуждаются. Помимо этого, детям из социально незащищенных семей, которые нуждаются в компьютерной технике, окажет помощь департамент труда и социальной защиты населения Москвы», — рассказали в департаменте образования и науки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по указу мэра Сергея Собянина с 19 октября ученики с 6 по 11 класс переводятся на дистанционное обучение.