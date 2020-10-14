Тбилиси, , 13:07 — REGNUM В мире от COVID-19 будет умирать больше людей, чем от любой другой инфекционной болезни. Это заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», сделал глава Центра контроля заболеваний, иммунолог Амиран Гамкрелидзе на брифинге в администрации правительства.

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Врач отметил, что расхожие представления, будто эта болезнь не так опасна, ошибочны, так как количество её жертв в мире, по официальным данным, превысило миллион человек. К весне будущего года, по прогнозам, это число удвоится.

«Это будет еще больший убийца, чем СПИД, туберкулез, малярия и гепатит. Это четыре самых больших инфекционных убийцы, и COVID-19 их обгонит», — сказал Гамкрелидзе.

Он также призвал жителей Грузии соблюдать масочный режим и социальную дистанцию для профилактики эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии по данным на 14 октября за время пандемии выявили 13 521 носителя коронавируса, из которых справились с инфекцией 7159.

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