Мапуту, , 13:05 — REGNUM Министр здравоохранения Мозамбика Арминдо Тиаго заразился коронавирусом. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление чиновника.

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Тиаго рассказал, что он сдал тест, когда готовился к путешествию. Он добавил, что у него не было никаких симптомов и он «чувствовал себя физически и умственно хорошо».

Министр здравоохранения Мозамбика добавил, что он соблюдает режим самоизоляции у себя дома.

Напомним, всего в Мозамбике выявили более чем 10 000 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения первого случая COVID-19 в марте.