Москва, , 13:09 — REGNUM Прожиточный минимум для пенсионеров в столице на 2021 год увеличен на 688 рублей. Соответствующее решение было принято 14 октября на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно решению парламентариев, в 2021 году величина прожиточного минимума пенсионера в Москве увеличена с 12 808 до 13 496 рублей.

Отметим, что размер прожиточного минимума используется для определения размера региональной социальной доплаты к пенсии неработающим гражданам в Москве. По состоянию на 1 сентября 2020 года количество таких лиц в столице составляло 70 875 человек.