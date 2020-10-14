Москва, , 13:00 — REGNUM Рекорд скорости, который установил корабль «Союз МС-17», отправленный на Международную космическую станцию (МКС) за 3 часа и 4 минуты, вызвал обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили комментарии 14 октября в сервисе Яндекс. Новости

Часть пользователей оказалась рада тому, что технологии в сфере освоения космического пространства, которые были получены советскими учёными, до сих пор помогают в запусках уже российских ракет.

«Как радует название ракеты — «Союз». Тридцать лет как страны нет, а ракеты ещё летают. Они из той, более цивилизованной страны», — пишет Валерий В.

Некоторые комментаторы решили похвастаться. Как они считают, для России запуски ракет в космос стали обыденным делом, которое не воспринимается чем-то сверхъестественным, в отличии от США, для которых полёты ракет якобы являются неординарным событием.

«Для России запуск ракет в космос это обычное дело, а для США это целое достижение», — пишет пользователь Лёха.

Отдельные пользователи упрекнули американского бизнесмена Илона Маска, который, по их мнению, запускает слишком «медленные» космические корабли. По видению пользователей, скорость российского корабля говорит о более прогрессивных технологиях, которыми располагает Российская Федерация.

«Через 3 часа уже будут на МКС! В отличие от бочки Илона Маска, которая целые сутки летит до станции», — пишет Юрий.

Нашлись и те, кто решил пошутить. Один из комментаторов предложил оштрафовать экипаж запущенного корабля, потому что он нарушил ограничение скорости по пути на Международную космическую станцию.

«И что? Космонавты куда-то спешат? Надо полицию на орбиту их оштрафовать, чтобы не лихачили», — шутит пользователь под псевдонимом «В.А.М.».

Ряд пользователей попыталась объяснить, что сама ракета не достигла каких-либо рекордов по скорости. Просто, как они считают, был выбран самый эффективный путь до МКС, который занял чуть более 3 часов времени полёта.

«Самый быстрый пилотируемый корабль — это «Аполлон» (когда летал к Луне). А сегодня стартовал обычный «Союз», но по быстрой схеме полёта к МКС», — поделился мнением Владимир К.

Напомним, 14 октября транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-17» с российско-американским экипажем долетел до МКС по сверхбыстрой схеме.