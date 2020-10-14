Усть-Джегута, Карачаево-Черкесия, , 12:55 — REGNUM В Карачаево-Черкесии появилось еще одно памятное место в честь событий Великой Отечественной войны. В городе Усть-Джегута заложена аллея в память о Дне разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Её открыли 13 октября в Центральном парке культуры и отдыха города, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Следователи высадили на аллее 20 елей и установили памятный знак. Эта аллея должна напоминать жителям региона о событиях, которые произошли в годы войны на территории Карачаево-Черкесии.

Битва за Кавказ длилась 442 дня. В том, что она завершилась победой Красной Армии, есть и большая заслуга жителей республики. Значимость военных событий, произошедших на Северном Кавказе в 1942—1943 годах, подчеркнул президент России Владимир Путин, подписав 31 июля закон о Дне воинской славы 9 октября — дне, когда были разгромлены немецко-фашистские захватчики в битве за Кавказ в 1943 году.

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