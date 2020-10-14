Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Адвокаты обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова вызвали в суд для дачи показаний писателя, переводчика, публициста, блогера и хорошего знакомого подсудимого Дмитрия Пучкова, также широко известного под псевдонимом Гоблин, передает 14 октября корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Пучков Дарья Драй © ИА REGNUM

В суде Дмитрий Пучков рассказал, что знаком с Соколовым по работе — записи видеороликов для канала в интернете на тему истории и изданию исторических книг — года три-четыре. С Анастасией Ещенко был знаком «шапочно», видел два раза в жизни и говорил ей «здравствуйте».

"Я в семью не вхож, дома никогда не был, близких отношений не поддерживал, наблюдал со стороны. Если наблюдать со стороны, друг на друга они смотрели с обожанием, Олег Валерьевич называл ее невестой», — пояснил Пучков.

По его словам, Олег Соколов очень эмоциональный человек и часто рассказывал о выпадах в его сторону, поэтому Пучков волей-неволей узнал, кто такой Евгений Понасенков.

«Понасенков — личность одиозная, которая непрерывно всем рассказывает, что он гений, оперный певец, историк, эстет и ценитель всего на свете, и является посмешищем в интернете, Олега Валерьевича он ненавидит так, что кушать не может, — пояснил суду Дмитрий Пучков. — Была затеяна кампания по обвинению Олега Валерьевича в том, что он «сплагиатил» некие идеи у Понасенкова».

Кроме того, Дмитрий Пучков уточнил, что из-за общения с Соколовым нападкам публициста подвергается и сам Гоблин.

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Напомним, ранее на судебном допросе Олег Соколов признал себя виновным в убийстве аспирантки. Однако он неоднократно утверждал, что его «довели» до преступления недоброжелатели, которые целенаправленно испортили его отношения с Ещенко. В результате во время очередной ссоры с девушкой Соколов якобы непредумышленно выстрелил и попал ей в голову. Дальнейший ход событий подсудимый якобы не помнит. При этом ранее в суде судмедэксперт рассказал, что, помимо четырех выстрелов в голову из обреза, погибшую душили. Затем тело жертвы было Соколовым расчленено и утоплено в Мойке.

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