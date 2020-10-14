Москва, 14 октября 2020, 12:52 — REGNUM Более 30% сотрудников Московской железной дороги (МЖД) перевели на удалённый режим работы. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе организации.
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По данным МЖД, на полигоне 7800 работников, не задействованных в перевозочном процессе, работают на «удалёнке».
Среди них — специалисты и руководители, чей характер работы допускает занятость вне офиса.
Сейчас в IT-блоке компании работают над созданием дополнительных удалённых рабочих мест.