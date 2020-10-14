Екатеринбург, , 13:13 — REGNUM В Свердловской области с начала пандемии COVID-19 выписали уже 23 533 пациентов, у которых ранее выявляли данную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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По данным на 14 октября 2020 года, врачи выписали за минувшие сутки 175 человек. Для сравнения, 13 октября сообщалось о 156 выписках, 12 октября — о 151.

В больницах региона лежат 174 пациента с COVID-19 в тяжёлом состоянии (156 лежат в реанимации, из них 98 — на ИВЛ) и 646 — в состоянии средней тяжести. Ещё часть пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 665 смертей от новой коронавирусной инфекции.

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