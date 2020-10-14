Москва, , 13:19 — REGNUM Туристической отрасли удалось частично преодолеть последствия распространения коронавируса и прекращения сообщения между странами. Об этом 14 октября заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Несмотря на то, что коронавирус нанёс сильнейший удар по туризму, можно сказать, что на территории России, во внутреннем туризме всеми возможными усилиями последствия коронавируса в этом сезоне отчасти удалось преодолеть», — сказала Ломидзе.

Однако это утверждение едва ли можно отнести к въездному туризму в России. Фактически иностранцы перестали приезжать на отдых в РФ.

«По сути, въездного туризма у нас нет никакого. Сроки открытия границ с Китаем неизвестны. Мы надеемся, что стабилизация ситуации в Китае — это правильный ориентир для нас. Это значит, что рано или поздно всё закончится. Но эти надежды не имеют никакой связи с восстановлением въездного туризма. И даже если мы будем готовы принимать туристов из других стран, то не факт, что к нам выстроится очередь из туристов», — сказала Ломидзе.

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