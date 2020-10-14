Уфа, , 12:43 — REGNUM Четыре пациента с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, женщины 84-х лет, 74-х лет и 67-летний мужчина страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы, 65-летний мужчина страдал заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Всего в регионе скончались 213 пациентов с COVID-19. При этом коэффициент летальности в регионе 1,58 (в России — 1,73), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил 6,67 (по России — 15,89).

Отмечается, что за минувшие 24 часа по области было подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом. А всего в регионе было выявлено 13 444 фактов заражения этой инфекцией. При этом 10 491 человек справились с ней. На учете у врачей стоят 246 человек.

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